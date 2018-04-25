Здравствуйте,

Нужно сделать одностраничный промо сайт для приложения.

Одна страница с парочкой экранов приложения и описанием.

В футере 2 ссылки: связь с нами и terms.

Вот примеры того что нравится, но мне нужно еще проще(в этих слишком много описания).

https://coinomi.com/

https://bitsnapp.com/

https://runkeeper.com/index

https://jaxx.io/

https://www.dailyyoga.com/

https://privatix.com/ru/

https://www.cryptonomynow.com/

Лого есть. Приложение еще в разработке, но скрины уже есть.

Предложения принимаются только с ценой и сроками.

Оплата ВМЗ либо на карту Приват Банка.

Жду ваши предложения.