Промо сайт для приложения

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок198 просмотров
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Здравствуйте,

Нужно сделать одностраничный промо сайт для приложения.

Одна страница с парочкой экранов приложения и описанием.

В футере 2 ссылки: связь с нами и terms.

Вот примеры того что нравится, но мне нужно еще проще(в этих слишком много описания).

https://coinomi.com/

https://bitsnapp.com/

https://runkeeper.com/index

https://jaxx.io/

https://www.dailyyoga.com/

https://privatix.com/ru/

https://www.cryptonomynow.com/

Лого есть. Приложение еще в разработке, но скрины уже есть.

Предложения принимаются только с ценой и сроками.

Оплата ВМЗ либо на карту Приват Банка.

Жду ваши предложения.

6 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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