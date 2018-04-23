Требуется сделать сайт с каталогом

Примеры сайтов в прикрепленном ТЗ. Можно просто похожее сделать с небольшим отличием. Функционал следующий. Поиск по артикулам деталей в привязанных базах поставщиков (3 поставщика), поиск по вину. Оплата по-этапно. начальная сумма за представление сайта наглядно 2 т.р. Далее, ...
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Сроки и сколько будет стоить сделать такой сайт?
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