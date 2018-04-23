Здравствуйте, скажите, сколько будет стоить создание лендинга по типу вот этого - http://restoreonline.ru?
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Всем привет. Сколько будет стоить создать сайт? Хочется чтобы он смотрелся как лендинг красиво и просто.
сайты партнеров и конкурентов прикрепил в файле
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