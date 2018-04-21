Создать сайт

Здраствуйте, нужна полная копию сайта poly-dveri.ua и весь его контент вытащить. Всё это нужно сделать на Wordpress. Нюансы по контенту: [list][*]В разделе полы - не нужно товары - линолеум, и товары которые произведены в Украине; [*]Разделе двери, все ...