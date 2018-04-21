Команда для создания сайта по турам на проект Wordpress

Нужен сайт по образу и подобию: http://www.horogym.ru/ Собрать надо будет на конструкторе: https://tilda.cc Примерная структура: - Главная - Каталог курсов с ценами - Страничка курса с преподавателем сразу - Список преподавателей - Фото спортивных залов (условия) - Контакты Текстовый контент есть, фоток пока нет, надо будет ...