Типовой лендинг vs Мультилендинг

Требуется создание сайта. Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/ По сути это коробка для сбора информации с других сайтов. Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они предоставляют некий код, который позволяет пылесосить ...