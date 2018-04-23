Лендинг «под ключ» для тестирования спроса

Уважаемые коллеги,

Стоит задача протестировать спрос на продукт перед его разработкой путем создания лендинга.

Легенда: Сервис для городов и муниципалитетов по быстрому созданию приложения для города или муниципалитета MyCityAPP.

Исполнитель должен под ключ разработать одностраничный лендинг с формой обратной связи и копирайтным контентом на английском языке. Графический контент можно и нужно брать из стоковых изображений и тех что в открытом доступе чтобы не заморачиваться. Лендинг должен иметь скриншоты макета приложения, информацию о тарифной политике, features сервиса. Креативная часть, включая тексты остается за исполнителем на основании пожеланий заказчика.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также прямую ссылку на аналогичный англоязычный лендинг который Вы делали ранее. Еще очень краткое описание как Вы себе видите этот лендинг (чтобы я смог отсортировать тех кто вдумчиво делает заявку от ботов :-)