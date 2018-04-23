Создание сайта с внутренней оптимизацией на Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок162 просмотра
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Назначение сайта

Реклама по скупке Б/у гидравлики, гидронасосов, гидромоторов, ГСТ импортного и отечественного производства. 

Целевая аудитория Агроснаб, Дорснаб, ДРСУ, ЖБИ, Сельскохозяйственные и буровые предприятия.  

Тип Корпоративный сайт.  

Требования к оформлению Сайт с аналогичный (tom6.ru/)  

Языковые требования только русский язык.  

Требования к совместимости адаптивная вёрстка под любое устройство.  

SEO-оптимизация сайта;  

Тестирование;  

Запуск обоих сайтов.  

Требования к CMS сайт на Joomla.  

Структура и навигация 1 сайта

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Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению                                                     

Joomla
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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