Разработка простого сайта (с форумом) многоквартирного дома

Общие требования

1. Требуется разработать сайт жильцов ~400 квартирного дома

2. Сайт должен быть размещен на виртуальном хостинге предпочтительно предоставляемым

ресурсом nic.ru (если другой необходимо согласовать с заказчиком)

3. Движок сайта, бесплатный на основе PHP+MySQL, включая движок форумов

4. Протокол доступа строго https://sitedomain.ru , при доступе через протокол http://sitedomain.ru необходима автоматическая переадресация на https://sitedomain.ru или если это невозможно по каким-то причинам – вывесить предупреждение о невозможности использовать 80-й порт.

5. После разработки требуется обязательная передача заказчику всех исходных текстов,

логинов и паролей доступа к админке/хостингу/сайту с актом «отчуждения

авторских прав», с явным отказом разработчика от авторских прав на дизайн

сайта, исходные тексты и контент. Ссылка на разработчика сайта – запрещена.

Возможна ссылка на разработчиков движка/движков – если это требуется условиями

лицензии.

Главная страница

Главная страница сайта должна отражать фотографию дома, на фоне которого написано

«Независимый Форум жильцов» и короткие ссылки на основные разделы сайта:

· Главная страница

· О нашем доме

· Список форумов

· Вход

· Регистрация

· Поиск

· Обратная связь

На главную страницу сайта необходимо вынести основную информацию о сайте, которая

должна начинаться с дисклеймера:

Сайт создан и ведется независимой группой жильцов дома, не имеет отношения к управляющей компании дома,

застройщику, девелоперам и прочим официальным лицам. Данный ресурс работает по

принципу «asis» (как есть), без обязательств любого рода со стороны администрации сайте.

Администрация сайта не несёт ответственности за действия любых зашедших на сайт

лиц, в том числе за информацию, оставленную пользователями сайта.

Данный сайт и администрация не несёт ответственности за размещение и использование фотографий, ссылок, файлов

и любой другой информации, представленной на этом сайте. Такую ответственность

несёт только разместивший такую информацию.

Общую информацию о доме можно взять из страницы: [skipped]

О нашем доме

1) Информация со страницы: [skipped]

2) Точный адрес дома, карту Яндекс с указанием где находится дом

3) Планировка дома

Прочие страницы

В остальном, предлагается взять за основу дизайн сайта http://jk-vodniy.ru/ с другим цветовым решением (цветовое решение подобрать исходя из дизайна дома)

Правила форума

1) Регистрация на форуме модерируемая. При регистрации запрашивается электронный адрес, номер

квартиры и этаж и выбранный ник. Допускается регистрация через Facebook Id, Vk Id или Google Id.

2) Допускается регистрация через систему приглашений, приглашения могут рассылать только

модераторы

3) Незарегистрированные пользователи форума могут видеть только ники других пользователей и не могут

посылать сообщения пользователям сайта, создавать новые темы и отвечать на

темы.

4) Зарегистрированные пользователи могут видеть кроме ников и другую инфомацию, которую пожелает

сообщить о себе пользователь (квартира, этаж, емейл), могут создавать новые

темы, отвечать на темы

5) Модераторы могут создавать новые разделы форумов, удалять и добавлять пользователей,

редактировать любые сообщения, включая их удаление.