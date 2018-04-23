Создать лендинг для автовебинара

оздать лендинг для автовебинара. На нем разместить видео с платформы ютуб. Сделать, чтобы оно включалось в указанное время. Также сделать кнопку «Купить» с ссылкой на наш продающий ленд (он уже готов). Кнопка должна появляться по окончанию видео.

оплата поэтапно либо в конце