Сайт на основе шаблона (Wordpress). Срочный проект

Собрать сайт-визитку для барбершопа на основе шаблона Template Monster. Дедлайн - 5-ое мая.

1. Нужно купить бандл тут: https://www.templatemonster.com/landings/ultimate-bundle/ru/

2. Из него вытащить вот этот шаблон: https://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes/monstroid2.html

3. Из корпоративного инстаграма забрать фотки и описания. На их основе собрать сайт-визитку

Содержимое бандла остается у вас. Стоимость и сроки за всю работу под ключ - от покупки шаблона до сдачи под ключ.