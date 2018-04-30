Нужен одностраничный сайт для продажи часов.

$35
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок241 просмотр
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Необходимо сделать одностраничный сайт для продажи часов с upsell'ом. 

Сайт должен иметь и полноценную, и мобильную версию. 

Техническое задание готово, нужные изображения найти будет очень просто.  

Оплата 2200р через безопасную сделку, работа простая, поэтому бюджет не обсуждается.

Сроки выполнения  максимум пять суток с начала работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 лет назад
Karashweb
Иван 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Mr-Kobra
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$37
5 дней
Отличная работа, заказ выполнен даже лучше, чем ожидалось. Дмитрий работает адекватно, быстро и качественно, категорически рекомендую.
Отличный заказчик! Четко поставлена задача, оплата в срок, рекомендую!
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