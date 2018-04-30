Нужен одностраничный сайт для продажи часов.

Добрый день Задача: есть купленный шаблон, нужно его переделать под наши требования (внести информацию нашу, лишние блоки удалить) Шаблон: https://themeforest.net/item/industrial-and-engineering/19013654 Сайт откуда брать инфу: http://flagman-volga.ru/ ТЗ по правкам главной https://yadi.sk/d/wL8q7-VM3X9E8L Еще будут описания каждой внутренней Постоплата рублями, 3 т.р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать одностраничный сайт для продажи часов с upsell'ом.
Сайт должен иметь и полноценную, и мобильную версию.
Техническое задание готово, нужные изображения найти будет очень просто.
Оплата 2200р через безопасную сделку, работа простая, поэтому бюджет не обсуждается.
Сроки выполнения максимум пять суток с начала работы.
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