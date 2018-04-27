Сайт-каталог

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки231 просмотр
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Нужен сайт-каталог примерной такой же https://sk-derevodom.ru/

Чтобы так же была сортировка и фильтры по разделам. Дизайн хороший должен быть. Можно на любой cms сделать, фреймворки тоже можно рассмотреть как вариант

6 лет назад
romankhaydarov
Роман 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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