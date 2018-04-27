Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! 1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц. Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто. Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу. С нуля можно не писать, готов рассмотреть шаблонные варианты, ...
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Нужен сайт-каталог примерной такой же https://sk-derevodom.ru/
Чтобы так же была сортировка и фильтры по разделам. Дизайн хороший должен быть. Можно на любой cms сделать, фреймворки тоже можно рассмотреть как вариант
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