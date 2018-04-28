Создать мобильную версию сайта www.arenda-karaoke.ru

$150
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки152 просмотра
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Необходимо сделать мобильную версию сайта.

Сайт на джумле.

Рассматриваю только "под ключ", т.е. и дизайн и верстка, адаптация под джумлу - ваша.

Далее, будут еще задачи по доработке десктопного сайта (за отдельные деньги).

6 лет назад
mike76
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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