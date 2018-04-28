Техническое задание и прототип

Написать техническое задание на разработку сайта, что бы было понятно не только разработчикам, но и клиенту + прототип главной страницы, страницы после регистрации, информационной страницы и личный кабинет.

Структуру открытых и закрытых разделов сделали (файл во вложении)

Сам сайт news.d2d.ru

контент весь перенесется на новый сайт. Доступы в закрытые разделы дадим уже выбранному исполнителю