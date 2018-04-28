Нужен продающий сайт. Лендинг и основной сайт компании с каталогом продукции.

Компания осуществляет производство продукции связанной с системами уличного освещения (столбы, фонари и пр.) и продажу данной продукции и сопутствующих товаров.

Компания только выходит на рынок, по этому как одно из направлений необходимо агрессивное маркетинговое продвижение на рынке.

Работы.

1. Анализ конкурентных сайтов и отчет по ним

2. Уточнение технического задания

3. Уточнение рамок проекта и графика работ

4. Утверждение ТЗ

5. Согласование и подписание договора

6. Подготовка макета и вариантов дизайна

7. Согласование и утверждение проекта сайта (верстка, дизайн)

8. Согласование и доработка контента с учетом SEO

9. Программирование и выполнение дизайна

10. Перенос на хостинг

11. Заполнение контента на сайт

12. Тестирование

13. Внесение исправлений, доработка

14. Подготовка и согласование документации и инструкций

15. Сдача проекта, проверка на соответствие ТЗ и согласованных доп.требований

16. Подготовка предложения на сопровождение

Подробно в ТЗ. Недостающее содержание по разделам отдельно в почту. Работа через безопасную сделку.

Требования:

Положительный опыт разработки сайтов под ключ, с дальнейшим продвижением в поиске.

Топ рейтинг разработанных сайтов.