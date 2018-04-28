Сделать сайт на Word press на шаблоне

Добрый день. Записал видео. [url=https://youtu.be/efS-RIn6-A0]https://youtu.be/efS-RIn6-A0[/url] Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы. Хостинг [url=https://cp.beget.com/]https://cp.beget.com[/url] P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, ...