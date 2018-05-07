Корпоративный сайт монтажной оргазнизации

$25
Сайты «под ключ»Завершен24 заявки290 просмотров
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Добрый день. Нужен типичный Корпоративный сайт на WP или html в лендниге.

 Чем занимается компания(услуги): http://prntscr.com/jb8rcv

Страницы:

-8 разделов услуг, реквизиты и контакты.

или так

- Услуги, реквизиты и контакты.

На каждую услугу найти не большое описание и 3-4 фотки

6 лет назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
doesnotexistt
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов(-1)
6 лет назад
$25
2 дня
Вообще красавчик! Рекомендую!
Отличный заказчик! Все понятно изложил, оплата вовремя.
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