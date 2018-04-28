Веб-ресурс для небольшого игрового сервера

Добрый день. Нужен типичный Корпоративный сайт на WP или html в лендниге. Чем занимается компания(услуги): http://prntscr.com/jb8rcv Страницы: -8 разделов услуг, реквизиты и контакты. или так - Услуги, реквизиты и контакты. На каждую услугу найти не большое описание и 3-4 фотки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаЗдравствуйте. Требуется разработать простой веб-ресурс для игрового сервера, в структуру которого должно войти 5 разделов, одним из которых является "Форум".
От 20тр.
Обязательные требования- Минималистический дизайн веб-проекта
- Добавить 4 группы пользователей.
- Переработать систему рейтинга пользователей.
- Подключить робокассу.
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