Сайт Wordpress для суши

Добрый день. Нужен типичный Корпоративный сайт на WP или html в лендниге. Чем занимается компания(услуги): http://prntscr.com/jb8rcv Страницы: -8 разделов услуг, реквизиты и контакты. или так - Услуги, реквизиты и контакты. На каждую услугу найти не большое описание и 3-4 фотки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ищем исполнителя на создание сайта для суши/пицца. Сделать нужно на wordpress, предположительно на теме DIVI. Тема куплена. Если проблематично будет, то пишите, но обязательно на wordpress. Нужно сделать меню с фильтрами и тд, как на сайте – mosgorsushi.ru. Нужно указать описание, граммовку, цену для каждого блюда, возможность положить в корзину, указать количество, фотография блюда.
Подробное меню, как именно нужно фильтровать, фотографии и тд скину непосредственно исполнителю. Блюд чуть больше 50 штук.
По времени нужно уложиться в 3 дня.
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