Сайт Wordpress для суши

Добрый день, ищем исполнителя на создание сайта для суши/пицца. Сделать нужно на wordpress, предположительно на теме DIVI. Тема куплена. Если проблематично будет, то пишите, но обязательно на wordpress. Нужно сделать меню с фильтрами и тд, как на сайте – mosgorsushi.ru. Нужно указать описание, граммовку, цену для каждого блюда, возможность положить в корзину, указать количество, фотография блюда.

Подробное меню, как именно нужно фильтровать, фотографии и тд скину непосредственно исполнителю. Блюд чуть больше 50 штук.

По времени нужно уложиться в 3 дня.