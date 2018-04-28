Сайт недвижимости под ключ

Нужно создать адаптивный красивый сайт для продажи квартир в новом строящемся жилом комплексе . ЖК Реал

Сайт должен продавать , т.е. нужно обратить внимание на реализацию показа нашего предложения - квартир нескольких типов и нескольких планировок таким образом , чтобы после просмотра была коверсия в виде звонка с сайта либо обращения клиента через онлайн консультанта jivo . Показать квартиры нужно понятно и красиво .

Обязательно нужна фотогаллерея с возможностью создания подразделов - пока это Этапы строительства , Документация

CMS любая , обычно пользуемся WP .

примеры подобных сайтов http://www.st-kv.ru/kupit-kvartiru-v-gelendzhike.php http://riviera-gel.ru алыепаруса-геленджик.рф http://www.albatros-gel.com .

Нравится вот этот https://gorod-les.ru

материалы по проекту - планировки и т.д. здесь https://yadi.sk/d/PQUoZbsk3Uw6Tf

на выходе мы должны получить сайт , залитый на наш хостинг . Доступы предоставлю