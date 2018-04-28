Требуется сделать оптимизированный новый сайт landing page

Задача: создать сайт по оказанию услуг, именно речь идет о обработке фотографий. Идеально было бы на системе Opencart, т.к. имеется опыт работы с этой системой, но это не обязательно. Процесс: Человек регистрируется, получает подтверждение на майл, активируя свой ...