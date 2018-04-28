Требуется сделать оптимизированный новый сайт landing page

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки270 просмотров
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требуется сделать новый оптимизированный сайт и разместить его на хостинг tvoyturetskiy.ru просьба показывать работы,условия и сроки. в идеале нужна landingpage для повышения продаж с понятной архитектурой сайта и удобной записью

6 лет назад
gelani
Глеб 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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