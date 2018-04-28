Добрый день. Нужен типичный Корпоративный сайт на WP или html в лендниге. Чем занимается компания(услуги): http://prntscr.com/jb8rcv Страницы: -8 разделов услуг, реквизиты и контакты. или так - Услуги, реквизиты и контакты. На каждую услугу найти не большое описание и 3-4 фотки
Требуется сделать оптимизированный новый сайт landing page
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать новый оптимизированный сайт и разместить его на хостинг tvoyturetskiy.ru просьба показывать работы,условия и сроки. в идеале нужна landingpage для повышения продаж с понятной архитектурой сайта и удобной записью
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