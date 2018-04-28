Нужно изготовить лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок295 просмотров
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Необходимо изготовить лендинг для компании которая продает морские контейнера, необходимо максимально привлечь внимание посетителей и дать им возможность как можно скорее принять решение о покупке, если будет какой то опросник минимальный для понимания что нужно клиенту. 

6 лет назад
vlaon
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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