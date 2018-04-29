Сделать сайт на Word press на шаблоне

Добрый день, ищем исполнителя на создание сайта для суши/пицца. Сделать нужно на wordpress, предположительно на теме DIVI. Тема куплена. Если проблематично будет, то пишите, но обязательно на wordpress. Нужно сделать меню с фильтрами и тд, как на ...