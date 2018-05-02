Нужен сайт для туризма как у наших конкурентов www.vtour.by .

Полностью устраивает этот сайт. Нужно изменить дизайн и сократить функционал этого сайта.

Всю информацию можно оставить такой же, через админку переделаем все предложения и текста, что бы не попахивало воровством сайта.

Сроки до 10 дней.