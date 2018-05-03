Развернуть полноценный job site

Нужен сайт для туризма как у наших конкурентов www.vtour.by . Полностью устраивает этот сайт. Нужно изменить дизайн и сократить функционал этого сайта. Всю информацию можно оставить такой же, через админку переделаем все предложения и текста, что бы не ...