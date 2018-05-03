Нужен срочно сайт

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок268 просмотров
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Нужно создать красивый адаптивный сайт для компании которая занимается производством специй и приправ.

ТЗ брошу в личку.

Обязательно писать цену и сроки.

В первую очередь будет рассматриваться портфолио работ.

(Дополнительно скажу: нужен только красивый неповторимый дизайн)

6 лет назад
rvt
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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