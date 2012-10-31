Требуется создание сложного сайта-каталога (более 1000 позиций) на одной из распространенных CMS (лучше UMI, но не принципиально). Страницы нарисованы и сверстаны, надо только натянуть на движок и в дальнейшем разместить на сервере заказчика. Краткое описание ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется собрать сайт из готового макета на umi Краткое описание ресурса Сайт-каталог санаториев с возможностью простейшего заказа. Текстовые страницы с описаниями услуг. Страница контактной информации Каталог. Три подкаталога, в каждом из которых расположены отдельные объекты. Для объекта предусмотрены: Фотогаллерея, текстовые описания, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн шаблона еженедельной e-mail рассылки на основе существующего макета сайта. От нас: Макет рассылки Необходимые визуальные материалы От вас: Красивый макет для последующей верстки. Если сверстаете будет прекрасно В приложении примеры рассылок, которые нам нравятся и макет нашей рассылкиДизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется верстка макета. Кол-во страниц 5-7 Сроки ограничены. Оплата: нал и безнал, электроденьги Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и условия работы/оплаты. Требования к верстке в прилагаемом файле. Пожалуйста, внимательно прочтите требования. Если вы н работаете ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад