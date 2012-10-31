Требуется создание сложного сайта-каталога (более 1000 позиций) на одной из распространенных CMS (лучше UMI, но не принципиально). Страницы нарисованы и сверстаны, надо только натянуть на движок и в дальнейшем разместить на сервере заказчика. Краткое описание ...