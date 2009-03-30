Ищем знатоков работающих и знающих ELGG.org для внедрения оптимального "пакета" к уже установленной соц.сети на сайте www.russkire.bg: -Оптимизация сайта -Перевод и установка новых плагинов: чат, доска объявлений, поиск по категориям, отправка ...