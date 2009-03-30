Установить (обновить) новую рус.версию Joomla, залить шаблон с соответствующими модулями и плагинами. В дальнейшем , по необходимости, консультация и доводка (за отдельную плату). Оплата Яндекс-кошелек.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Ищем знатоков работающих и знающих ELGG.org для внедрения оптимального "пакета" к уже установленной соц.сети на сайте www.russkire.bg: -Оптимизация сайта -Перевод и установка новых плагинов: чат, доска объявлений, поиск по категориям, отправка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Фирменный стиль компании по продаже болгарского вина: Внутренние продажи в стране Best Wines будущий сайт компании www.BestWines.bg Импорт вина в другие страны : Bulgarien Wines домейн www.BulgarienWines.ru ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужна доска объявлений с различными возможностями: -бесплатное; -платное размещение,; -вип; -банерная реклама, -rss последних добавлений по категориям. -два языка RU и BG -оплата ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Редизайн "Русского форума в Болгарии ( www.rusforum.bg ). Форум является составной частью "Русской газеты в Болгарии" , однако было принято решение вывести его как самостоятельный рессурс www.RusForum.bg . Идея : общение русских ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходим сайт-каталог учебных заведений страны. Поиск по специальностям, факультетам, городам, вузам, стоимости обучения. В разделе ВУЗ - информация о вузе: лого ВУЗа, описание, фотогалерея, возможность добавления видеопрезентации, прикрепленные файлы в PDF, Word с ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад