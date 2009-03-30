RTL

Игорь Березовский RTL

 
60 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установка Joomla 2.5 - 3.0 с шаблоном

    Установить (обновить) новую рус.версию Joomla, залить шаблон с соответствующими модулями и плагинами. В дальнейшем , по необходимости, консультация и доводка (за отдельную плату). Оплата Яндекс-кошелек.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Соц.сеть на базе ЕLGG.org

    $500

    Ищем знатоков работающих и знающих ELGG.org для внедрения оптимального "пакета" к уже установленной соц.сети на сайте www.russkire.bg: -Оптимизация сайта -Перевод и установка новых плагинов: чат, доска объявлений, поиск по категориям, отправка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фирменный стиль компании

    Фирменный стиль компании по продаже болгарского вина: Внутренние продажи в стране Best Wines будущий сайт компании www.BestWines.bg Импорт вина в другие страны : Bulgarien Wines домейн www.BulgarienWines.ru ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений

    $500

    Нужна доска объявлений с различными возможностями: -бесплатное; -платное размещение,; -вип; -банерная реклама, -rss последних добавлений по категориям. -два языка RU и BG -оплата ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн форума на базе vBulletin® 3.6.4

    Редизайн "Русского форума в Болгарии ( www.rusforum.bg ). Форум является составной частью "Русской газеты в Болгарии" , однако было принято решение вывести его как самостоятельный рессурс www.RusForum.bg . Идея : общение русских ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-каталог учебных заведений Болгарии.

    $1000

    Необходим сайт-каталог учебных заведений страны. Поиск по специальностям, факультетам, городам, вузам, стоимости обучения. В разделе ВУЗ - информация о вузе: лого ВУЗа, описание, фотогалерея, возможность добавления видеопрезентации, прикрепленные файлы в PDF, Word с ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
$20
10 баллов
12 лет назад
Установка Joomla 2.5 - 3.0 с шаблоном
Joomla
С Игорем приятно работать! Объяснил, что хочет получить в итоге, достойно оплатил. В общении - вежлив. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен. Все сделано быстро и качественно.
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