Необходимо написать продающий и SEO тексты для сайта. Компания занимается ремонтными и строительными работами. Посадочных страниц много, общее количество символов 200000 символов, возможно будет больше. Цены рассматриваем до 27 грн за 1000 символов.
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа. Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Требуется разработать макет наклеек для последующей их оклейки на автомобиль и цистерну. Автомобиль модели Renault premium 330.19D Наши сайт, где можно найти всю информацию о деятельность компании: [url=http://www.gidroaktiv.com.ua]www.gidroaktiv.com.ua[/url] На наклейках обязательно должна быть следующая информация: 1. Логотип (во вложении) 2. Чем занимаемся (на ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Доработки по сайту Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии. [/b] Необходимо сделать следующее. 1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась. 3. Убрать лишние подразделы в одной ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Компании, работающей в области обращения с отходами,необходим подрядчик (фрилансер) для следующих задач: [list=1] [*]Необходимо разработать имиджевый ролик. Короткий и лаконичный, направленный на клиентов юр.лиц, не более чем на ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Необходимо разработать макет подарочного диплома. Стиль: деловой, презентабельный, вызывающий доверие. Диплом должен быть таким, что бы его было не стыднопоставить (повесить) на видное место. Формат диплома: А4 Дизайн на ваш вкус, каких-либо строгих ограничений нет. Дипломбудет вручаться за позитивный ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать корпоративный сайт компании. Техническое задание во вложении. Требования к заявкам по проекту: [list=1] [*]Портфолио; [*]Отзывы; [*]Стоимость работы, согласно предоставленному ТЗ, в гривне; [*]Сроки выполнения; [*]Контактные данные.[/list]Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип компании. Логотип должен быть с задумкой, деловой, строгийи вызывающий доверие к компании. Привлекающий клиентов. Ваши вариации цветов. В дальнейшем дизайн сайта,бланков и визиток будет разрабатываться на основе цветов логотипа. Компания занимается экологическим сопровождениемпредприятий. Утилизация отходов, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Необходимо разработать макет квартального календаря для дальнейшей его печати в типографии. Квартальный календарь. Постер А4 (альбомная шапка), 3 рекламных поля, 3 пружины, 3 блока сеток Размеры календаря: Шапка 297*210 мм, подложка 3 шт по 140 мм, 3 ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Необходимо разработать макет квартального календаря для дальнейшей его печати в типографии. Квартальный календарь. Постер А4 (альбомный), 3 рекламных поля, 3 пружины, 3 блока сеток Размеры календаря: Шапка 297*210 мм, подложка 3 шт по 140 мм, 3 рекламных ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад