Еще раз хотела сказать спасибо за проделанную работу. Из-за проблем с типографией возникли разногласия с Александрой, но она мужественно нас выдержала, присылала правки и тд., очень коммуникабельная и приятная девушка. Очень приятно с ней работать, отвечала мгновенно и отправляла правки (которые как оказались были не к чему, голову морочила типография). Еще раз спасибо за терпение!