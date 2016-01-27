glushkova

Елизавета Глушкова glushkova

 
31 годУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Написание продающих и SEO текстов для сайта

    Необходимо написать продающий и SEO тексты для сайта. Компания занимается ремонтными и строительными работами. Посадочных страниц много, общее количество символов 200000 символов, возможно будет больше. Цены рассматриваем до 27 грн за 1000 символов.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ребрендинг логотипа

    $50

    Необходимо провести ребрендинг имеющегося логотипа. Компания занимается оказанием услуг в сфере кибербезопасности, управления деловой репутации, расследований инцидентов в сфере ИТ, пентестов и предотвращения веб атак Логотип необходимо разработать для дальнейшего использования на различных полиграфических материалах ( футболки, ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет наклеек

    $40

    Требуется разработать макет наклеек для последующей их оклейки на автомобиль и цистерну. Автомобиль модели Renault premium 330.19D Наши сайт, где можно найти всю информацию о деятельность компании: [url=http://www.gidroaktiv.com.ua]www.gidroaktiv.com.ua[/url]   На наклейках обязательно должна быть следующая информация: 1.      Логотип (во вложении) 2.      Чем занимаемся (на ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на самописце

    [b]Доработки по сайту Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии. [/b] Необходимо сделать следующее. 1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась. 3. Убрать лишние подразделы в одной ...

    Правки на сайтШапка для сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Имиджевый ролик

    Компании, работающей в области обращения с отходами,необходим подрядчик (фрилансер) для следующих задач: [list=1] [*]Необходимо разработать имиджевый ролик. Короткий и лаконичный, направленный на клиентов юр.лиц, не более чем на ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет диплома

    $15

    Необходимо разработать макет подарочного диплома. Стиль: деловой, презентабельный, вызывающий доверие. Диплом должен быть таким, что бы его было не стыднопоставить (повесить) на видное место. Формат диплома: А4 Дизайн на ваш вкус, каких-либо строгих ограничений нет. Дипломбудет вручаться за позитивный ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    Необходимо разработать корпоративный сайт компании. Техническое задание во вложении. Требования к заявкам по проекту: [list=1] [*]Портфолио; [*]Отзывы; [*]Стоимость работы, согласно предоставленному ТЗ, в гривне; [*]Сроки выполнения; [*]Контактные данные.[/list]

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    $50

    Необходимо разработать логотип компании. Логотип должен быть с задумкой, деловой, строгийи вызывающий доверие к компании. Привлекающий клиентов.  Ваши вариации цветов. В дальнейшем дизайн сайта,бланков и визиток будет разрабатываться на основе цветов логотипа.  Компания занимается экологическим сопровождениемпредприятий. Утилизация отходов, ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка квартального календаря УЕП

    $25

    Необходимо разработать макет квартального календаря для дальнейшей его печати в типографии. Квартальный календарь. Постер А4 (альбомная шапка), 3 рекламных поля, 3 пружины, 3 блока сеток Размеры календаря: Шапка 297*210 мм, подложка 3 шт по 140 мм, 3 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка квартального календаря ППС

    $25

    Необходимо разработать макет квартального календаря для дальнейшей его печати в типографии. Квартальный календарь. Постер А4 (альбомный), 3 рекламных поля, 3 пружины, 3 блока сеток Размеры календаря: Шапка 297*210 мм, подложка 3 шт по 140 мм, 3 рекламных ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
happymedesign
Наталия 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа компании
Елизавета – отличная заказчица, приятная в общении и четко ставит перед исполнителем задачи. С удовольствием буду рада сотрудничать!
Логотип сделан качественный, стильный. Понравилось работать, будем и в дальнейшем обращаться. Все необходимые файлы/исходники передала в срок. С логотипом можно дальше работать, как для сайта так и для типографий. Советую, ответственный фрилансер!
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Разработка квартального календаря ППС
Спасибо за интересный конкурс. Рекомендую Елизавету как порядочного и ответственного заказчика)
Очень хороший дизайнер работа выполнена качественно и стильно. Ко всем правкам или дополнениям отнеслась спокойно и с пониманием! Все оперативно добавляла и отсылала. Очень рекомендую в дальнейшем надеюсь на сотруднечество.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Разработка квартального календаря УЕП
Спасибо и Вам Елизавета за терпение, большое спасибо Ибо уже подумала что "руки кривые" у меня, хотя подозревала что проблема все таки в печати :)
Еще раз хотела сказать спасибо за проделанную работу. Из-за проблем с типографией возникли разногласия с Александрой, но она мужественно нас выдержала, присылала правки и тд., очень коммуникабельная и приятная девушка. Очень приятно с ней работать, отвечала мгновенно и отправляла правки (которые как оказались были не к чему, голову морочила типография). Еще раз спасибо за терпение!
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