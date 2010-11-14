bender_smol

Необходимо красиво склеить 19 последовательных (исходя из даты и логики очерёдности действий) видео. Между видео надо красиво вставить приложенные фото (21 шт.). На фото и видео ускоренный процесс сборки конструктора. Надо их объединить в общий ...
- $10Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
- $10
Есть 1435 объявлений определённой категории на Авито. Необходимо открыть каждое из них и скопировать определённые данные в таблицу в Excel. Должно получится 1435 строк 9 столбцов. Плачу 500 руб. за готовую таблицу и 500 руб. премии, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
- $10
Требуется разработать простенький дизайн логотипа как на прикриплённых образцах. Также необходимо нарисовать фон в корпоративных цветах , как на представленных образцах, для размещения логотипа на флаге (стороны 2:3). Цвет логотипа должен быть преимущественно красного цвета ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Необходимо сделать простенький анимированный баннер 270*200 на основе приложенного. Требования: 1. Чтобы подходил по дизайну для сайта, на котором будет висеть: http://smolnarod.ru/ 2. Чтобы без пошлых тем (так как сайт серьёзный). Условия: Так как заказ простой, предлагаю вариант ...Баннеры3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо оживить статичную картинку jpg. Исходный файл прикреплён. Что необходимо сделать: мельницы крутятся, облака летают, птицы летают, воздушный шар качается в воздухе, от солнца расходятся лучи, трава шевелится на ветру, техника "работает на месте", зам ...Анимация12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать программу – напоминалку на Delphi под Windows. Исходники программы должны быть переданы мне вместе с программой (простой ехе файл). С описанием программы можно ознакомиться в Техническом задании.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад