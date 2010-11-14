bender_smol

Василий bender_smol

 
38 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Объеденить видео

    $10

    Необходимо красиво склеить 19 последовательных (исходя из даты и логики очерёдности действий) видео. Между видео надо красиво вставить приложенные фото (21 шт.). На фото и видео ускоренный процесс сборки конструктора. Надо их объединить в общий ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Перенести данные 1435 объявлений из Авито в Excel

    $10

    Есть 1435 объявлений определённой категории на Авито. Необходимо открыть каждое из них и скопировать определённые данные в таблицу в Excel. Должно получится 1435 строк 9 столбцов. Плачу 500 руб. за готовую таблицу и 500 руб. премии, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн логотипа и фона

    $10

    Требуется разработать простенький дизайн логотипа как на прикриплённых образцах. Также необходимо нарисовать фон в корпоративных цветах , как на представленных образцах, для размещения логотипа на флаге (стороны 2:3). Цвет логотипа должен быть преимущественно красного цвета ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Простенький баннер

    $5

    Необходимо сделать простенький анимированный баннер 270*200 на основе приложенного. Требования: 1. Чтобы подходил по дизайну для сайта, на котором будет висеть: http://smolnarod.ru/ 2. Чтобы без пошлых тем (так как сайт серьёзный). Условия: Так как заказ простой, предлагаю вариант ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оживить картинку

    $50

    Необходимо оживить статичную картинку jpg. Исходный файл прикреплён. Что необходимо сделать: мельницы крутятся, облака летают, птицы летают, воздушный шар качается в воздухе, от солнца расходятся лучи, трава шевелится на ветру, техника "работает на месте", зам ...

    Flash
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа напоминалка на Delphi

    Нужно написать программу – напоминалку на Delphi под Windows. Исходники программы должны быть переданы мне вместе с программой (простой ехе файл). С описанием программы можно ознакомиться в Техническом задании.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
murdesvid
Алексей 
21 годБеларусь
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Объеденить видео
Не груб в общении.
Алексей справился с заданием, рекомендую
Ответный отзыв
NikAyg
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн логотипа и фона
Всё прекрасно!
Вероника - молодец!
Ответный отзыв
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$13
10 баллов
13 лет назад
Программа напоминалка на Delphi
Конкретный заказчик, хороший человек. Предоплата в полном объеме - приятно работать с такими клиентами!
Проект был исполнен прекрасно; отличный исполнитель.
Ответный отзыв