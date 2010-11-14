bender_smol

Необходимо сделать простенький анимированный баннер 270*200 на основе приложенного. Требования: 1. Чтобы подходил по дизайну для сайта, на котором будет висеть: http://smolnarod.ru/ 2. Чтобы без пошлых тем (так как сайт серьёзный). Условия: Так как заказ простой, предлагаю вариант ...