Для людей, знающих данную cms предлагается сделать редизайн сайта. Psd макет имеется, надо его преобразовать в шаблон + немного доработрок (добавить лайки соц сетей, счетчик) Жду Ваших предложений
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать каталог товаров сайта shop-modern.ru слева там каталог с названиями фирм, его надо переделать, мы хотим сделать, чтобы при наведении на фирму, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Рисунок на памятник - сделать рисунок для гравюры на памятнике Человек посвятил всю жизнь игре на аккордеоне: это было и хобби , и работа, и любовь. Хотелось ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужна верстка макета сайта под управлением ABO.CMS Верстка на DIV-ах. Желательно иметь опыт работы с данной CMSСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать дизайн на сайт на основе скрипта SHOPCMS. Предпочтение будет отдано людям, которые уже выполняли работы на этом скрипте или на других скриптах с использованием Smarty. Жду Ваших предложений!HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо внедрить готовый дизайн в магазин на базе shopcms 3.0.0 Требуется человек, который уже работал с этим скриптом, хорошо разбирался в его особенностях. Возможно дальнейшее сотрудничество.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен дизайн для интернет-магазина по продаже женской одежды (платья, костюмы, блузки) на движке ShopCms 3.0.0 Возможно также потребуется дальнейшая верстка этого дизайна. Жду Ваших предложений.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт16 лет назад