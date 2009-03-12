Zwerugan

Олег Zwerugan

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта на ABO.CMS

    $200

    Для людей, знающих данную cms предлагается сделать редизайн сайта. Psd макет имеется, надо его преобразовать в шаблон + немного доработрок (добавить лайки соц сетей, счетчик) Жду Ваших предложений

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталог для сайта

    $20

    Необходимо нарисовать каталог товаров сайта shop-modern.ru слева там каталог с названиями фирм, его надо переделать, мы хотим сделать, чтобы при наведении на фирму, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рисунок на памятник

    $30

    Рисунок на памятник - сделать рисунок для гравюры на памятнике Человек посвятил всю жизнь игре на аккордеоне: это было и хобби , и работа, и любовь. Хотелось ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна по PSD макету на ShopCMS

    Необходимо сверстать дизайн на сайт на основе скрипта SHOPCMS. Предпочтение будет отдано людям, которые уже выполняли работы на этом скрипте или на других скриптах с использованием Smarty. Жду Ваших предложений!

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка готового дизайна под ShopCms 3.0.0

    $50

    Необходимо внедрить готовый дизайн в магазин на базе shopcms 3.0.0 Требуется человек, который уже работал с этим скриптом, хорошо разбирался в его особенностях. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Каталог для сайта
Поработали отлично. Четкое ТЗ сильно упростило работу, человек знает, что хочет и это просто великолепно! Заказчик отличный, всем рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный человек, профи своего дела. Отлично разобрался в ТЗ, сделал все в срок, без задержек, доработки и исправления по ходу проекта делал на ходу, без претензий. Каталог получился такой, как я хотел, надеюсь, еще поработаем. В общем, рекомендую к сотрудничеству!
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