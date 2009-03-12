Прекрасный человек, профи своего дела. Отлично разобрался в ТЗ, сделал все в срок, без задержек, доработки и исправления по ходу проекта делал на ходу, без претензий. Каталог получился такой, как я хотел, надеюсь, еще поработаем. В общем, рекомендую к сотрудничеству!