Доброе утро.

Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание.

Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото.

Позиция - 3 рубля.

До понедельника нужно сделать 1200 позиций.