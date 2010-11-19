Контент менеджер

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Доброе утро.

Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание.

Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото.

Позиция - 3 рубля.

До понедельника нужно сделать 1200 позиций.

13 лет назад
kontent_pro
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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