kontent_pro

Доброе утро. Нужны 2 рерайтера с навыками контентщика (поиск источника и фото). Ваш текст должен быть грамотным. Вы должны быть ответственны, потому что весь объем делится на 2 части, то есть всем нужно сдать в ...
Доброго времени суток.
Я занимаю должность HR менеджера по поиску исполнителей на разнообразные проекты, разработкой которых занимается наша компания. Как правило, нам постоянно требуются люди, способные быстро и качественно наполнять интернет-магазины, а также рерайтеры описаний.
Практически всегда мы предлагаем большие объемы, поэтому цены не очень высокие. Но мы компенсируем это долгосрочным сотрудничеством и подключением к другим проектам.
- Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен контент-менеджер для интернет-магазина на движке Amiro. Если никогда не работали с этим движком, то не стоит писать - вам просто будет сложно с ним работать. Копипаст+картинки+описание в 200 збп, написанное своими словами. Сайт-донор ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $470
Добрый день. Нужен контент-менеджер на копи-паст. Вы должны уметь пользоваться в MS Word заменой слов. Также нужно будет добавить картинку. Объем большой. Наличие опыта и ловкости рук приветствуется.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется контент-менеджер, который знаком с характеристиками электроники, ноутбуков и прочего. Предпочтение отдам мужскому полу. Заполнить нужно будет описание и характеристики. Цена за позицию - 10 рублей. Оплата - WMR. Объем планируется огромный, поэтому исполнителей нужно несколько.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброе утро. Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание. Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото. Позиция - 3 рубля. До понедельника нужно сделать ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $340
Добрый день. Для сайта по системам видеонаблюдения нужен рерайтер, который напишет короткое и полное описание грамотно и с уникальность от 75%. Кроме того, нужно будет сохранить фото под артикулом и сделать скрин с таблички характеристик (как ...Закрыт13 лет назад
- $30
Добрый вечер. На сайт товаров экстремального спорта требуется контент-менеджер. Что нужно будет заполнить в карточке: - Название - Выбрать категорию - Бренд - Закачать фото - Рерайт описания (2-3 предложения). Уникальность от 80%. - Характеристики Вся информация, кроме описания, которое нужно будет найти ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Добрый вечер. Требуется человек, который будет наполнять интернет-магазин товарами (общий объем около 10 000). Простой копи-пейст. Нужно будет делать лишь несколько действий: 1. Выбрать категорию в каталоге 2. Артикул, наименование 3. Добавить несколько фото 4. Описание В день нужно добавлять около 500 ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Добрый вечер. Нам требуется 100% уникальный читабельный и грамотный рерайт по заданным темам с обозначенным количеством ключей (см. файл в приложении). Мы готовы платить 40 рублей за 1000 знаков. Источники легко находятся в интернете. Наличие портфолио и работ ...Закрыт13 лет назад
- $100
Добрый вечер. Требуется рерайтер, можно начинающий, ввиду небольшого бюджета. Отрерайтить нужно описания с 200 позиций. Количество знаков в описании варьируется примерно от 500 до 1000 с пробелами. Оценить объем и сложность работы можно тут: http://www.amwaylife.ru Уникальность нужна ...Завершен13 лет назад