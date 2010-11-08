kontent_pro

Доброго времени суток.

Я занимаю должность HR менеджера по поиску исполнителей на разнообразные проекты, разработкой которых занимается наша компания. Как правило, нам постоянно требуются люди, способные быстро и качественно наполнять интернет-магазины, а также рерайтеры описаний.

Практически всегда мы предлагаем большие объемы, поэтому цены не очень высокие. Но мы компенсируем это долгосрочным сотрудничеством и подключением к другим проектам.