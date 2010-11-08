kontent_pro

Диана Ланевская kontent_pro

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Доброго времени суток.

Я занимаю должность HR менеджера по поиску исполнителей на разнообразные проекты, разработкой которых занимается наша компания. Как правило, нам постоянно требуются люди, способные быстро и качественно наполнять интернет-магазины, а также рерайтеры описаний.

Практически всегда мы предлагаем большие объемы, поэтому цены не очень высокие. Но мы компенсируем это долгосрочным сотрудничеством и подключением к другим проектам.

  • Ответственный грамотный рерайтер-контентщик

    Доброе утро. Нужны 2 рерайтера с навыками контентщика (поиск источника и фото). Ваш текст должен быть грамотным. Вы должны быть ответственны, потому что весь объем делится на 2 части, то есть всем нужно сдать в ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Усидчивый контент-менеджер

    Добрый день. Нужен контент-менеджер для интернет-магазина на движке Amiro. Если никогда не работали с этим движком, то не стоит писать - вам просто будет сложно с ним работать. Копипаст+картинки+описание в 200 збп, написанное своими словами. Сайт-донор ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст с заменой слов

    $470

    Добрый день. Нужен контент-менеджер на копи-паст. Вы должны уметь пользоваться в MS Word заменой слов. Также нужно будет добавить картинку. Объем большой. Наличие опыта и ловкости рук приветствуется.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт электроники

    Добрый день. Требуется контент-менеджер, который знаком с характеристиками электроники, ноутбуков и прочего. Предпочтение отдам мужскому полу. Заполнить нужно будет описание и характеристики. Цена за позицию - 10 рублей. Оплата - WMR. Объем планируется огромный, поэтому исполнителей нужно несколько.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент менеджер

    Доброе утро. Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание. Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото. Позиция - 3 рубля. До понедельника нужно сделать ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт + фото.

    $340

    Добрый день. Для сайта по системам видеонаблюдения нужен рерайтер, который напишет короткое и полное описание грамотно и с уникальность от 75%. Кроме того, нужно будет сохранить фото под артикулом и сделать скрин с таблички характеристик (как ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    $30

    Добрый вечер. На сайт товаров экстремального спорта требуется контент-менеджер. Что нужно будет заполнить в карточке: - Название - Выбрать категорию - Бренд - Закачать фото - Рерайт описания (2-3 предложения). Уникальность от 80%. - Характеристики Вся информация, кроме описания, которое нужно будет найти ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин

    $500

    Добрый вечер. Требуется человек, который будет наполнять интернет-магазин товарами (общий объем около 10 000). Простой копи-пейст. Нужно будет делать лишь несколько действий: 1. Выбрать категорию в каталоге 2. Артикул, наименование 3. Добавить несколько фото 4. Описание В день нужно добавлять около 500 ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт с ключами

    Добрый вечер. Нам требуется 100% уникальный читабельный и грамотный рерайт по заданным темам с обозначенным количеством ключей (см. файл в приложении). Мы готовы платить 40 рублей за 1000 знаков. Источники легко находятся в интернете. Наличие портфолио и работ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 200 описаний на сайте

    $100

    Добрый вечер. Требуется рерайтер, можно начинающий, ввиду небольшого бюджета. Отрерайтить нужно описания с 200 позиций. Количество знаков в описании варьируется примерно от 500 до 1000 с пробелами. Оценить объем и сложность работы можно тут: http://www.amwaylife.ru Уникальность нужна ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Idleritto
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Контент-менеджер в интернет-магазин
Отличный заказчик! Рекомендую исполнителям как ответственного и адекватного работодателя.
Давно не встречала такого шустрого фрилансера :) Заполняет очень быстро с минимальным процентом ошибок. По окончанию этого проекта, зачислим Вадима "в штат" и будем постоянно к нему обращаться :)
Ответный отзыв
bandeross30
Владимир 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Контент-менеджер в интернет-магазин
Светлана отличный заказчик. С ней приятно работать и она легкий в общении человек. Понятное ТЗ ,плюс она всегда на связи и готова в любой момент помочь и проконсультировать по необходимым вопросам. С оплатой без проблем. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим.
Владимир работает достаточно быстро. Недочеты встречаются, но их лишь маленький % от общего числа. К тому же он быстро исправляет все свои недочеты без лишних разговоров. Этот проект не останется единственным, по которому мы его привлекли к работе.
Ответный отзыв
Katyonok
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Контент-менеджер
Прекрасный заказчик, которая четко излагает ТЗ, оперативно решает вопросы и очень приятна в общении. Рекомендую)
Хороший человек, отличный фрилансер. С поставленной задачей справляется на ура. И самое главное - клиент доволен:)
Ответный отзыв
Alex_Gor
Алексей 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Контент-менеджер на сайт электроники
Приятно было работать с Светланой. Хороший заказчик, всем рекомендуем.
Ребята работают быстро и качественно. Сроков не срывают, что в последнее время очень ценно)
Ответный отзыв
ElenValeri
Елена 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 200 описаний на сайте
Светлана ответственный и порядочный заказчик и легкий в общении человек. Приятно было работать, надеюсь на продолжение сотрудничества. Всем рекомендую.
Елена - приятный в общении человек и отличный рерайтер. Справляется с текстами разной сложности быстро, без ошибок и уникально. При возможности обязательно продолжу с ней сотрудничество. Рекомендую всем :)
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