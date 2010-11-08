Контент-менеджер в интернет-магазин

$500
Наполнение сайтовЗавершен8 заявок312 просмотров
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Добрый вечер.

Требуется человек, который будет наполнять интернет-магазин товарами (общий объем около 10 000).

Простой копи-пейст.

Нужно будет делать лишь несколько действий:

1. Выбрать категорию в каталоге

2. Артикул, наименование

3. Добавить несколько фото

4. Описание

В день нужно добавлять около 500 позиций. Магазин стоит на PhpShop. Нужны два исполнителя.

Цена за позицию 1,5 рубля.

13 лет назад
kontent_pro
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранные исполнители
bandeross30
Владимир 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
Владимир работает достаточно быстро. Недочеты встречаются, но их лишь маленький % от общего числа. К тому же он быстро исправляет все свои недочеты без лишних разговоров. Этот проект не останется единственным, по которому мы его привлекли к работе.
Светлана отличный заказчик. С ней приятно работать и она легкий в общении человек. Понятное ТЗ ,плюс она всегда на связи и готова в любой момент помочь и проконсультировать по необходимым вопросам. С оплатой без проблем. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим.
Idleritto
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
Давно не встречала такого шустрого фрилансера :) Заполняет очень быстро с минимальным процентом ошибок. По окончанию этого проекта, зачислим Вадима "в штат" и будем постоянно к нему обращаться :)
Отличный заказчик! Рекомендую исполнителям как ответственного и адекватного работодателя.
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