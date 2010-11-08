Контент-менеджер в интернет-магазин

Светлана отличный заказчик. С ней приятно работать и она легкий в общении человек. Понятное ТЗ ,плюс она всегда на связи и готова в любой момент помочь и проконсультировать по необходимым вопросам. С оплатой без проблем. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим.