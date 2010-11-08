Контент-менеджер в интернет-магазин

Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru) приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете Требования: · Обязательность, четкость исполнения требований · ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Требуется человек, который будет наполнять интернет-магазин товарами (общий объем около 10 000).
Простой копи-пейст.
Нужно будет делать лишь несколько действий:
1. Выбрать категорию в каталоге
2. Артикул, наименование
3. Добавить несколько фото
4. Описание
В день нужно добавлять около 500 позиций. Магазин стоит на PhpShop. Нужны два исполнителя.
Цена за позицию 1,5 рубля.
- Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Контент менеджер на постоянную основу для сайта http://fr.euro-go.com/ Задачи: Систематизировать пункт меню, подменю, Внутреняя настройка сайта, Обновлять контент; Настройки разделов; Умение работать с joomla. Работа с картинками и т.д. Нужен надежный серьезный человек с опытом работы! Ждем Ваших предложений (оплата раз ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен администратор сайта - обновлять новостной контент ежедневно плюс отгонять DDOS-атаки, если они появятся.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $800
На постоянную работу в офисе требуется контент-менеджер, умеющий создавать несложные программы (парсеры, макросы, конвертеры). Основной круг задач: ручное и автоматизированное наполнение и редактирование каталога интернет-магазина, работа со структурой каталога, создание и редактирование структуры характеристик товарных групп, конвертирование данных из каталогов ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $160
Ищу контент редактора для Интернет – портала ( на русском яз, тематика связана с Германией). На постоянной основе , удаленно. Рабочее время : 60 – 80 часов в месяц. Стоимость 1часа работ = 2 $ Важно: Наличие Skype/icq обязательно! Наличие ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для заполнения сайта новостями. Только копипаст. Никакой рерайт и исправление ошибок не требуется. В день нужно будет добавлять примерно 75 новостей. Админка очень простая, так что работы на 2-3 часа в ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу редактора ленты новостей по зарубежной недвижимости, частота обновления ленты - ежедневно, объем публикаций - до 20 новостей в день. Детали по ICQ 592485475.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется администратор, контент менеджер, наполнитель. для группы из 3-х сайтов. 2 из них построенны на Prestashop и один на Joomla. Работа на дому на постоянной основе, оплата- оклад в месяц. Сумма и способ расчетов оговаривается.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На постоянную и сдельную работу, местонахождение желательно Украина. В письме обязательно телефонные контакты. Условия сотрудничества при общении.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима (не только, но в основном), нужен контент-менеджер. Требования: - знание хтмл - минимальные навыки в обработке фото - доступность в аське и почте в течение дня (не ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад