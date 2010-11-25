Специалисты для мониторинга Интернет ресурсов

Контент менеджер на постоянную основу для сайта http://fr.euro-go.com/ Задачи: Систематизировать пункт меню, подменю, Внутреняя настройка сайта, Обновлять контент; Настройки разделов; Умение работать с joomla. Работа с картинками и т.д. Нужен надежный серьезный человек с опытом работы! Ждем Ваших предложений (оплата раз ...
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Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru)
приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете
Требования:
· Обязательность, четкость исполнения требований
· Великолепные навыки по поиску информации в интернете
· Желание добиться решения любой поставленной задачи
· Проживание в г.Москве
· Знание английского языка приветствуется
· Знание IT приветствуется
Обязанности:
Поиск фильмов для скачивания в интернете
Мониторинг интернета, отслеживание появления нелегальных копий фильма на пиратских ресурсах
Поиск координат местонахождения владельцев пиратских сайтов
Составление отчетности по проведенной работе
Систематизация и автоматизация собранных данных
Условия:
Полный рабочий день, 5 дней в неделю
Возможность гибкого графика работы после испытательного периода
Зарплата 25 000 – 30 000 руб/месяц
Оформление по трудовой книжке
Это отличный старт для недавних выпускников ВУЗов.
Присылайте резюме на [email protected]
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