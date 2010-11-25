Специалисты для мониторинга Интернет ресурсов

Уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для заполнения сайта новостями. Только копипаст. Никакой рерайт и исправление ошибок не требуется. В день нужно будет добавлять примерно 75 новостей. Админка очень простая, так что работы на 2-3 часа в ...