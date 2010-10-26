Игровому порталу требуются контент менеджеры

Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...
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Добрый день, уважаемы соискатели!
Молодому, развивающемуся игровому порталу на постоянную основу требуются контент менеджеры.
От вас: желание работать в молодом, развивающиеся коллективе. Обязательно подробное знание игровой индустрии. Желательно "болеть" играми. Написание статей на игровую тематику, никакого копирайта, только уникальные статьи, крайний случай глубокий рерайт. Приветствуется наличие высшего образования по специальности – Журналистика.
От нас: на первых порах - испытательный срок ( оплата минимальная), далее, если вы нас устраиваете постоянный оклад + лучшим командировки на различные игровые выставки. Возможно дальнейшее трудоустройство по ТК РФ.
Немного о нас: Молодой портал о игровой индустрии, зарегистрированный на территории РФ в качестве СМИ на юридическое лицо. В данный момент завершаются работы по программированию, тестируется сайт. Нашу первую аккредитацию в качестве СМИ получили на ИгроМир 2010. Перспективы развития очень широки.
Ждем ваших откликов.
Заранее благодарю.
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