Игровому порталу требуются контент менеджеры

Добрый день, уважаемы соискатели!

Молодому, развивающемуся игровому порталу на постоянную основу требуются контент менеджеры.

От вас: желание работать в молодом, развивающиеся коллективе. Обязательно подробное знание игровой индустрии. Желательно "болеть" играми. Написание статей на игровую тематику, никакого копирайта, только уникальные статьи, крайний случай глубокий рерайт. Приветствуется наличие высшего образования по специальности – Журналистика.

От нас: на первых порах - испытательный срок ( оплата минимальная), далее, если вы нас устраиваете постоянный оклад + лучшим командировки на различные игровые выставки. Возможно дальнейшее трудоустройство по ТК РФ.

Немного о нас: Молодой портал о игровой индустрии, зарегистрированный на территории РФ в качестве СМИ на юридическое лицо. В данный момент завершаются работы по программированию, тестируется сайт. Нашу первую аккредитацию в качестве СМИ получили на ИгроМир 2010. Перспективы развития очень широки.

Ждем ваших откликов.

Заранее благодарю.