Контент-менеджер

Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало)

Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю.

Без указания суммы общаться не буду.

Всем Доброго времени суток и приятного дня !!!!