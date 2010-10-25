Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок279 просмотров
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Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало)

Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю.

Без указания суммы общаться не буду.

Всем Доброго времени суток и приятного дня !!!!

13 лет назад
HereForJob
Александр 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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