Опытный контент-менеджер на постоянную работу

Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...
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Ищем опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы контент-менеджером в фирме, занимающейся продажами товаров различной направленности. Ищем мужчину или женщину, желательно от 23 возраст (не студента-очника), желательно с техническим образованием, со знаниями в области электроники.
Обязанности:
Основное - составление описаний товаров для интернет-магазинов. Необходимо учесть, что товары все довольно сложные, поэтому нужно будет самому разобраться, а затем написать максимально понятно для покупателя.
Основные требования:
1) Желание и умение работать - требований очень много, поэтому даем 1 месяц на обучение. С вашей стороны потребуется максимально быстро всё освоить и начать выдавать качественный контент. С нашей стороны гарантируется достойная оплата без задержек, возможность подработки по выходным (если есть желание, работы очень много). Стиль изложения мыслей должен быть легким, вы должны уметь сложные вещи объяснить простым языком и так, чтобы интересно было читать. Адекватное восприятие критики, т.к. поначалу возможно будет много замечаний по ошибкам.
2) Желателен опыт работы не менее года. Чем больше в архиве качественно написанных материалов, тем лучше. Если уже работали контент-менеджером где-то - это вообще отлично, такие кандидаты рассматриваются в первую очередь.
3) Отличное знание русского языка, базовое знание html (т.к. надо будет оформлять тексты в дримвивере), базовое знание фотошопа (для обработки картинок).
4) Важно! Обязательное знание английского языка на хорошем уровне (чтение-перевод технических описаний, перевод видеороликов).
5) График обязательного присутствие в сети Интернет с 09:00 до 18:00 по Москве. Обед - 1 час.
В будущем планируется официальное трудоустройство, если вы нас полностью устраиваете, поэтому желательно, чтобы вы жили в России.
Оплата:
1 месяц (испытательный) ЗП будет около 16 тыс., потом - около 18 тыс. За перевод будет отдельная оплата по повышенной ставке.
В дальнейшем - рост оплаты в зависимости от качества работы.
Условие приема - собеседование, оплачиваемый испытательный срок - 1 месяц. Если все устраивает нас и вас, оформляем официально и продолжаем работать.
Для рассмотрения кандидатуры требуется прислать на емейл newkadr (@) gmail.com, с пометкой в теме письма «Копирайтер»:
- примеры написанных вами статей, портфолио или ссылки на него (лучше всего если тексты будут по нескольким электронным товарам, так как специфика работы - написание описаний для элеткронных товаров - антижучки, диктофоны, алкотестеры и пр.)
- резюме
- фото
!!! Обратите внимание - отклик рассматривается только на емейл, письма без портфолио или примеров статей рассматриваться не будут.
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