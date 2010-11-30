Контент-медеджер для постоянного сотрудничества

Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции

Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием руководства, наличие спайк для передачи крупных файлов

Оплата - строго яндекс-деньгами, из расчета за позицию, в зависимости от сложности производимой работы. От Вас - пожелания по оплате, ссылки на резюме