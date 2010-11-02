Постоянный контент-менеджер для новостного портала

Уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для заполнения сайта новостями. Только копипаст. Никакой рерайт и исправление ошибок не требуется. В день нужно будет добавлять примерно 75 новостей. Админка очень простая, так что работы на 2-3 часа в день максимум. Источники, откуда брать, предоставляются, но инициатива по поиску новых приветствуется. Нужно будет начать работу с понедельника.

График работы 5/2, с понедельника по пятницу, обязательно надо начинать в утренние часы.

Оплата 2000 рублей в месяц. В дальнейшем будут выплачиваться бонусы и премии.

P.S. Просьба оставлять заявки здесь, в аську не писать. Спасибо.