Ищем контентщиков

Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима (не только, но в основном), нужен контент-менеджер.
Требования:
- знание хтмл
- минимальные навыки в обработке фото
- доступность в аське и почте в течение дня (не непрерывно, конечно, но большую часть времени)
- соблюдение проектных сроков
- внимательность
Примерный состав работ:
- работа по проектам создания новых магазинов: создание каталога, размещение описаний и фото (описания обычно или копи-паст, или составление из того, что есть в сети, в уникальных случаях - умение написать 2-3 предложения про товар самому, например, описать букет), заполнение разделов сайта.
- работа по поддержке существующих магазинов: замена цен, добавление\удаление позиций, мониторинг цен по торговым площадкам, сверки цен и т.д. в общем рутинные повторяющиеся операции.
Оплата сдельная.
Знание борнета - не обязательно, научим. Практически непрерывный поток проектов - гарантируем. Проекты разные - как магазины от 100 до 20000 товаров(на разных движках), так и сайты
Нужен ответственный подход и качественное исполнение, без халтуры
Способ оплаты - предпочтительно яндекс-деньги или сбер, возможно веб-мани.
В заявке также просьба указывать ваши примерные расценки за 1 описание (поскольку проекты - основной заработок), например, такое:
http://uranshop.ru/good20.html
http://zsh.ru/show_good.php?idtov=34
Или вот на такое: http://misam.ru/good61008.html
Понятно, что в каждом конкретном случае условия оговариваются отдельно, но хоть примерно иметь представление хочется.
Учитывайте, пожалуйста, что в борнете описание товаров надо выкладывать с кодом хтмл, т.к. встроенного редактора нет. Именно поэтому знание хтмл поставили на первое место
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UPD. Люди, расскажите, где за такие описания 1$ дают, я сама пойду туда работать :)))
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