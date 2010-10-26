Ищем контентщиков

В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима (не только, но в основном), нужен контент-менеджер.

Требования:

- знание хтмл

- минимальные навыки в обработке фото

- доступность в аське и почте в течение дня (не непрерывно, конечно, но большую часть времени)

- соблюдение проектных сроков

- внимательность

Примерный состав работ:

- работа по проектам создания новых магазинов: создание каталога, размещение описаний и фото (описания обычно или копи-паст, или составление из того, что есть в сети, в уникальных случаях - умение написать 2-3 предложения про товар самому, например, описать букет), заполнение разделов сайта.

- работа по поддержке существующих магазинов: замена цен, добавление\удаление позиций, мониторинг цен по торговым площадкам, сверки цен и т.д. в общем рутинные повторяющиеся операции.

Оплата сдельная.

Знание борнета - не обязательно, научим. Практически непрерывный поток проектов - гарантируем. Проекты разные - как магазины от 100 до 20000 товаров(на разных движках), так и сайты

Нужен ответственный подход и качественное исполнение, без халтуры

Способ оплаты - предпочтительно яндекс-деньги или сбер, возможно веб-мани.

В заявке также просьба указывать ваши примерные расценки за 1 описание (поскольку проекты - основной заработок), например, такое:

http://uranshop.ru/good20.html

http://zsh.ru/show_good.php?idtov=34

Или вот на такое: http://misam.ru/good61008.html

Понятно, что в каждом конкретном случае условия оговариваются отдельно, но хоть примерно иметь представление хочется.

Учитывайте, пожалуйста, что в борнете описание товаров надо выкладывать с кодом хтмл, т.к. встроенного редактора нет. Именно поэтому знание хтмл поставили на первое место

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UPD. Люди, расскажите, где за такие описания 1$ дают, я сама пойду туда работать :)))