Ищем контентщиков

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок753 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима (не только, но в основном), нужен контент-менеджер.

Требования:

- знание хтмл

- минимальные навыки в обработке фото

- доступность в аське и почте в течение дня (не непрерывно, конечно, но большую часть времени)

- соблюдение проектных сроков

- внимательность

Примерный состав работ:

- работа по проектам создания новых магазинов: создание каталога, размещение описаний и фото (описания обычно или копи-паст, или составление из того, что есть в сети, в уникальных случаях - умение написать 2-3 предложения про товар самому, например, описать букет), заполнение разделов сайта.

- работа по поддержке существующих магазинов: замена цен, добавление\удаление позиций, мониторинг цен по торговым площадкам, сверки цен и т.д. в общем рутинные повторяющиеся операции.

Оплата сдельная.

Знание борнета - не обязательно, научим. Практически непрерывный поток проектов - гарантируем. Проекты разные - как магазины от 100 до 20000 товаров(на разных движках), так и сайты

Нужен ответственный подход и качественное исполнение, без халтуры

Способ оплаты - предпочтительно яндекс-деньги или сбер, возможно веб-мани.

В заявке также просьба указывать ваши примерные расценки за 1 описание (поскольку проекты - основной заработок), например, такое:

http://uranshop.ru/good20.html

http://zsh.ru/show_good.php?idtov=34

Или вот на такое: http://misam.ru/good61008.html

Понятно, что в каждом конкретном случае условия оговариваются отдельно, но хоть примерно иметь представление хочется.

Учитывайте, пожалуйста, что в борнете описание товаров надо выкладывать с кодом хтмл, т.к. встроенного редактора нет. Именно поэтому знание хтмл поставили на первое место

_____________

UPD. Люди, расскажите, где за такие описания 1$ дают, я сама пойду туда работать :)))

13 лет назад
lark_dis
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-медеджер для постоянного сотрудничества

    Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игровому порталу требуются контент менеджеры

    Добрый день, уважаемы соискатели! Молодому, развивающемуся игровому порталу на постоянную основу требуются контент менеджеры. От вас: желание работать в молодом, развивающиеся коллективе. Обязательно подробное знание игровой индустрии. Желательно "болеть" играми. Написание статей на игровую тематику, никакого копирайта, ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный контент-менеджер

    Для работы с сайтами компании (3 сайта) требуется удаленный контент-менеджер. Задачи. 1. Внесение информации на сайт. 2. Изменение информации на сайте. 3. Подбор и мелкая обработка картинок. 4. Другие мелкие работы по сайту. Не требуется!: 1. Писать и переписывать тексты. 2. Находить клиентов. 3. Заниматься раскруткой сайта. Требования: 1. Начальные знания html. 2. Навыки работы ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный контент-менеджер на постоянную работу

    Ищем опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы контент-менеджером в фирме, занимающейся продажами товаров различной направленности. Ищем мужчину или женщину, желательно от 23 возраст (не студента-очника), желательно с техническим образованием, со знаниями в области ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало) Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю. Без указания суммы общаться не буду. Всем Доброго времени ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется админ-менеджер неск. групп в соц. сетях

    $250

    Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется комментатор

    $100

    Требуется комментирование блогов ЖЖ. Осмысленные комментарии 100-150 символов. Возможна работа на постоянной основе. Пишите ваши минимальные цены и скорость выполнения.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем контент-менеджера

    Требуется специалист для развития ресурсов различных тематик. В обязанности будет входить предложение тем для новых материалов. Работа на постоянной основе, обеспечим постоянную занятость. Тематики ресурсов: - стоматология, - салоны красоты, - курсы ин.языков, - весовое оборудование, - строительная техника, - бытовая техника и ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер по тематике IT в офис

    $650

    Здравствуйте, уважаемые профессионалы! В Киеве планируется запуск нового магазина компьютерной техники с амбициозными планами. Вместе с офлайн-магазином будет открываться также и интернет-магазин, для запуска которого среди прочих нужен контент-менеджер. Контент-менеджер должен по роду службы понимать вектор развития ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналисты, редакторы, копирайтеры

    Требуются хорошо пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) по товарам Работы много! Оплата сдельная! Просьба в заявках ...

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад