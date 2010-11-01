Редактор ленты новостей

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу редактора ленты новостей по зарубежной недвижимости, частота обновления ленты - ежедневно, объем публикаций - до 20 новостей в день. Детали по ICQ 592485475.

13 лет назад
trikbrik
Анна 
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-медеджер для постоянного сотрудничества

    Сети интернет магазинов (www.obuvkosmetica.ru www.lackyfisher.ru www.ortopadsalon.ru www.babylend.ru) требуется контент менеджер для долговременного сотрудничества. Работа по наполнению товарами и внесению изменений в выставленные позиции Основные требования - умение творчески мыслить и прислушиваться к пожеланием ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер, управление сайтом

    Контент менеджер на постоянную основу для сайта http://fr.euro-go.com/ Задачи: Систематизировать пункт меню, подменю, Внутреняя настройка сайта, Обновлять контент; Настройки разделов; Умение работать с joomla. Работа с картинками и т.д. Нужен надежный серьезный человек с опытом работы! Ждем Ваших предложений (оплата раз ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта, контент менеджер

    $500

    Требуется администратор, контент менеджер, наполнитель. для группы из 3-х сайтов. 2 из них построенны на Prestashop и один на Joomla. Работа на дому на постоянной основе, оплата- оклад в месяц. Сумма и способ расчетов оговаривается.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем контентщиков

    В компанию, занимающуюся созданием и поддержкой интернет-магазинов на базе движка Борнет Оптима (не только, но в основном), нужен контент-менеджер. Требования: - знание хтмл - минимальные навыки в обработке фото - доступность в аське и почте в течение дня (не ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игровому порталу требуются контент менеджеры

    Добрый день, уважаемы соискатели! Молодому, развивающемуся игровому порталу на постоянную основу требуются контент менеджеры. От вас: желание работать в молодом, развивающиеся коллективе. Обязательно подробное знание игровой индустрии. Желательно "болеть" играми. Написание статей на игровую тематику, никакого копирайта, ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный контент-менеджер

    Для работы с сайтами компании (3 сайта) требуется удаленный контент-менеджер. Задачи. 1. Внесение информации на сайт. 2. Изменение информации на сайте. 3. Подбор и мелкая обработка картинок. 4. Другие мелкие работы по сайту. Не требуется!: 1. Писать и переписывать тексты. 2. Находить клиентов. 3. Заниматься раскруткой сайта. Требования: 1. Начальные знания html. 2. Навыки работы ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опытный контент-менеджер на постоянную работу

    Ищем опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы контент-менеджером в фирме, занимающейся продажами товаров различной направленности. Ищем мужчину или женщину, желательно от 23 возраст (не студента-очника), желательно с техническим образованием, со знаниями в области ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Английский язык для ведения переписки, контент менеджмент. Можно для студента или совместителя (креатива мало) Указывайте желаемую зп за месяц из расчета 3-4 часа в день 5 дней в неделю. Без указания суммы общаться не буду. Всем Доброго времени ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется админ-менеджер неск. групп в соц. сетях

    $250

    Требуется админ-менеджер нескольких групп/аккаунтов в соц. сетях а так же жж блогах. Требования: умение писать посты, добавлять друзей, приглашать в группы Обязанности: - написание постов - наполнение сайтов - общение на форумах некоторых и др. Постоянная основа, нужен человек на постоянную и длительную ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад