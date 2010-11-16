Контент-менеджер

Ищу отвественного контент-менеджера, который готов к долгосрочному сотрдуничеству. На данный момент проект Выключатели и розетки. Хочется чтоб Вы хоть немного понимали параметры этих устройств

Оплата 4 рубля позиция, работы много, возможно возьму двух человек.

И мне надо чтоб Вы не пропадали на долго и без причин.

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