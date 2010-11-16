Компания Web Kontrol (www.webkontrol.ru) приглашает Специалистов по Защите фильмов от пиратства в интернете Требования: · Обязательность, четкость исполнения требований · ...
Контент - менеджер на постоянную удалённую работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет портал недвижимости ищет опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы.
Обязанности:
Написание статей, блоков, обзоров, аналитики по рынкам недвижимости европейских стран.
Требуется передавать интерес покупателей к осуществлению сделок по недвижимости - покупка-продажа, аренда жилой недвижимости, основные моменты, преимущества и недостатки, мнения и т.д.
Писать на русском и английском языках. (Знание немецкого является преимуществом)
Объём контента на первом этапе значителен.
Основные требования:
1) ОБЯЗАТЕЛЕН опыт с сфере недвижимости (возможно преждний опыт написания статей по недвижимости)
2) Уметь работать упорно, качественно и результативно
3) Умение интересно, понятно и просто писать материал
4) Умение проводить анализ рынка недвижимости, узнавать "горячие новости" и развивать интесные темы
5) Наличие филологического или гуманитарного или журналисткого образования
6) Стрессоустойчивость и адекватное восприятие замечаний, в случае возникновения ошибок
7) Желателен предыдущий опыт работы контент-менеджером или журналистом не менее года.
8) Владение РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ языками на высоком уровне (возможность легко писать материал на обоих языках). Знание немецкого языка является ущественным преимуществом.
9) Наличие стабильного интернет соединения
10) Возможность работать полный рабочий день
11) Постоянная доступность в скайп
Кандидаты соответствующие требованиям рассматриваются в первую очередь.
Оплата:
Испытательный срок = 1 месяц, ставка 250 долларов, допускается пересмотр ставки при отличном качестве.
От кандидата требуется прислать на [email protected] , с пометкой в теме письма «Копирайтер»:
- примеры написанных статей (2 шт = 1 на русском, 1 на английском - возможные темы : преимущества покупки недвижимости в Испании, курортная недвижимость, недвижимость у моря) портфолио или ссылки на него
- резюме + фото
Интернет адрес портала www.top-casa.com
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