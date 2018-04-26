Разработка мобильного приложения для игрового хостинга. Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении. Сроки и цена. Платформа ios, android.
Настроить трекинг конверсий из приложения на Unity в рекламную сеть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что you can still track the conversions from other networks by creating a custom campaign URL and pass the necessary UTM parametersно куда их передавать ? создать кампанию со ссылкой с параметрами можно, но эти параметры кто-то должен в приложении принять и куда-то отправитьнужно решить эту задачу
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мобильное приложение для компании занимающейся подбором автомобилей под проэктыМобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
[table]ЗадачаПриложение, телефонный справочник для мобильной торговли через телефонный номер-счёт (СRM) [url=http://www.profsbit.ru/]www.profsbit.ru[/url]Обязательные требованияФункционирующий продукт с минимальным набором основных функций. Телефонный справочника.+ Доска объявлений.+ Онлайн кошелёк.[/table]Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен шейк мобайл баннер. Трясешь мобильный и происходит анимация (сменяются слайды после того как потрясли). Есть пример и механизм. Нужно сегодня )Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Пользователь вводит точку А (можно определить по его геолокации) и точку В. Приложение автоматически проверяет этот маршрут на основных компаний такси и выводит стоимость от каждого. Предпочтение отдам тому, кто грамотно расскажет как ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $333
Приложение должно состоять из списка запчастей для автомобиля на подобии tecdoc. Клиент заходит в приложение находит нужную марку авто > модель > год выпуска > нужную комплектацию > категорию > если нужно подкатегорию > и нужную ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть модуль для react native под андроид, но он работает только в дев режиме, во время работы приложения в таком режиме переодически вылазит уведомление снизу о том что это бета версия. [url=https://github.com/transistorsoft/react-native-background-geolocation]Что - то наподобие вот ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать андроид приложение редактор изображений на андроид студии, самое простое приложение, добавить фильтры пару штук, рамки, поворот изображений, возможность брать изображения из галереи и в нее же сохранять.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое должно состоять из одной страницы. Нужно красиво сверстать эту страницу, которая будет содержать: - логотип - заголовок и описание - кнопку, по которой происходит переход на сайт в текущий браузер пользователя. 2. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходима разработка несложного мобильного приложения под Android/iOS.Наша компания разрабатывает и предоставляет GPS сервис (http://navitrack.com.ua).От разработчика требуется написать только само мобильное приложение (бекенд мы разрабатываем сами). ТЗ есть.Сроки и оплата обговариваются.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт6 лет назад