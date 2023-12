Настроить трекинг конверсий из приложения на Unity в рекламную сеть

Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что you can still track the conversions from other networks by creating a custom campaign URL and pass the necessary UTM parametersно куда их передавать ? создать кампанию со ссылкой с параметрами можно, но эти параметры кто-то должен в приложении принять и куда-то отправитьнужно решить эту задачу