Настроить трекинг конверсий из приложения на Unity в рекламную сеть

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что you can still track the conversions from other networks by creating a custom campaign URL  and pass the necessary UTM parametersно куда их передавать ? создать кампанию со ссылкой с параметрами можно, но эти параметры кто-то должен в приложении принять и куда-то отправитьнужно решить эту задачу

Unity
6 лет назад
naivete
Инна 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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