Разработка мобильного приложения для игрового хостинга.

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка мобильного приложения для игрового хостинга.

Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении. 

Сроки и цена. 

Платформа ios, android. 

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • OPhone (мобильный офис)

    [table]ЗадачаПриложение, телефонный справочник для мобильной торговли через телефонный номер-счёт (СRM)   [url=http://www.profsbit.ru/]www.profsbit.ru[/url]Обязательные требованияФункционирующий продукт с минимальным набором основных функций.  Телефонный справочника.+ Доска объявлений.+ Онлайн кошелёк.[/table]

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шейк мобайл баннер

    Нужен шейк мобайл баннер. Трясешь мобильный и происходит анимация (сменяются слайды после того как потрясли). Есть пример и механизм. Нужно сегодня )

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер такси

    Пользователь вводит точку А (можно определить по его геолокации) и точку В. Приложение автоматически проверяет этот маршрут на основных компаний такси и выводит стоимость от каждого.  ﻿ Предпочтение отдам тому, кто грамотно расскажет как ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для приёма заявок заказа автомобильных запчастей

    $333

    Приложение должно состоять из списка запчастей для автомобиля на подобии tecdoc.  Клиент заходит в приложение находит нужную марку авто &gt; модель &gt; год выпуска &gt; нужную комплектацию &gt; категорию &gt; если нужно подкатегорию &gt; и нужную ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Android module with purchasing a license.

    Есть модуль для react native под андроид, но он работает только в дев режиме, во время работы приложения в таком режиме переодически вылазит уведомление снизу о том что это бета версия. [url=https://github.com/transistorsoft/react-native-background-geolocation]Что - то наподобие вот ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Андроид приложение редактор изображений на андроид студии

    Нужно разработать андроид приложение редактор изображений на андроид студии, самое простое приложение, добавить фильтры пару штук, рамки, поворот изображений, возможность брать изображения из галереи и в нее же сохранять.

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка простейшего android-приложения из одной страницы

    1. Требуется разработать простейшее приложение под андроид, которое должно состоять из одной страницы. Нужно красиво сверстать эту страницу, которая будет содержать: - логотип - заголовок и описание - кнопку, по которой происходит переход на сайт в текущий браузер пользователя. 2. ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Мобильное приложение под iOS/Android для GPS сервиса.

    Добрый день! Необходима разработка несложного мобильного приложения под Android/iOS.Наша компания разрабатывает и предоставляет GPS сервис (http://navitrack.com.ua).От разработчика требуется написать только само мобильное приложение (бекенд мы разрабатываем сами). ТЗ есть.Сроки и оплата обговариваются.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно приложение под iOS и Android

    Необходима работа под ключ с заранее оговоренной оплатой по факту! Никаких почасовых! [b]Готово приложение / работает - гарантирована оплата![/b] а теперь по делу: нужно приложение по типу «антивор», коих ныне полно.  Важно, чтобы оно активировалось дистанционно (из другого ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад