Мобильное приложение для компании занимающейся подбором автомобилей под проэкты
Разработка мобильного приложения для игрового хостинга.
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Разработка мобильного приложения для игрового хостинга.
Я думаю что не нужно объяснять по тз так как понятно что должно быть управление игровым сервером в мобильном приложении.
Сроки и цена.
Платформа ios, android.
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