Нужно приложение под iOS и Android

Необходима работа под ключ с заранее оговоренной оплатой по факту! Никаких почасовых! Готово приложение / работает - гарантирована оплата!

а теперь по делу:

нужно приложение по типу «антивор», коих ныне полно.

Важно, чтобы оно активировалось дистанционно (из другого такого де приложения), работало в фоне (даже при заблокированном iPhone с выключенным экраном), отправляло сигнал на другое такое же приложение при срабатывании гироскопа даже на полградуса наклона.