Нужно приложение под iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка145 просмотров
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а теперь по делу:

нужно приложение по типу «антивор», коих ныне полно. 

Важно, чтобы оно активировалось дистанционно (из другого такого де приложения), работало в фоне (даже при заблокированном iPhone с выключенным экраном), отправляло сигнал на другое такое же приложение при срабатывании гироскопа даже на полградуса наклона.

AndroidiOS
6 лет назад
alehator
Олег 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад