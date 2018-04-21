Скорая доработка React Native приложения, подключить API

Необходимо подключить уже готовое API (есть связь с разработчиком этого API при вопросах), сделать логин/регистрацию и исправить несколько багов. Условие - включиться в работу максимально быстро, работы не много, но требуется максимальная отдача на короткий срок, именно за это соответствующая плата. На доработки отводится 1-1,5 дня, особо опытный программист справится за пол дня.Требования к программисту: Отличное умение понимать чужой код Опыт работы с React Native со ссылкой на проект(ы) Умение подключать API (само API уже написано)