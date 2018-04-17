Нужен iOS developer

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Нужен iOS developer.

Приложение: Latin Dances App (60+ скринов) 

Макеты приложения в psd готовы и выгружены на zeplin. 

От вас нужно:

- рейт 

- приблизительно сколько займет времени 

- разговорный технический английский (будем созваниваться в скайпе и обсуждать все детали)

- ссылки на приложения в AppStore, над которыми вы работали 

- наличие PayPal или Payoneer

Большая просьба не оставлять заявку, если у вас отсутствует хотя бы один из выше перечисленных пунктов. Спасибо. 

iOS
6 лет назад
alexlancerwork
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад