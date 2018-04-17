Нужен iOS developer.

Приложение: Latin Dances App (60+ скринов)

Макеты приложения в psd готовы и выгружены на zeplin.

От вас нужно:

- рейт

- приблизительно сколько займет времени

- разговорный технический английский (будем созваниваться в скайпе и обсуждать все детали)

- ссылки на приложения в AppStore, над которыми вы работали

- наличие PayPal или Payoneer

Большая просьба не оставлять заявку, если у вас отсутствует хотя бы один из выше перечисленных пунктов. Спасибо.